مصرع شخص وإصابة آخر في انهيار عقار بالإسكندرية

لقي شخص مصرعه، وأصيب أخر، اليوم السبت، إثر انهيار عقار قديم، مكون من دور أرضي و3 طوابق علوية، كائن في منطقة القباري، التابعة لنطاق دائرة قسم شرطة مينا البصل، غربي الإسكندرية، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى جمال حمادة لإسعافه.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، وغرفة عمليات حي غرب، يفيد ورود إشارة لشرطة النجدة حول إنهيار عقار كائن في شارع زاوية التلاوي، منطقة القباري، وأسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.

وبانتقال الكول الأمني، رفقة سيارات الإسعاف، وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي أن العقار المنهار قديم، وذا أسقف خشبية وحوائط حاملة، وتقطنه أسرتان، وصادر له قرار إزالة حمل رقم 45 لسنة 2019 ولم ينفذ.

ووفقًا لمصدر أمني، تم نقل جثة الضحية إلى مشرحة كوم الدكة، وضع حواجز حديدية في محيط الانهيار، لعدم تعريض حياة المواطنين للخطر، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.