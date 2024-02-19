وزيرة الصحة الفلسطينية: استشهاد عدد غير معروف من طاقم أطباء بلا حدود بمجمع ناصر

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن جيش الاحتلال يواصل هجماته المكثفة على مجمع مستشفى ناصر.



وأضافت خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أنه قبل أيام قليلة، تم نقل مئات المرضى والموظفين إلى مبنى داخل المجمع الطبي، حيث كانوا يفتقرون إلى الغذاء والماء وحليب الأطفال.



وأشارت إلى توقف مولدات المستشفى، ما عرّض حياة ستة مرضى موضوعين على أجهزة التنفس الصناعي في وحدة العناية المركزة، وثلاثة أطفال خداج للخطر.



وأفادت بأن المستشفى تعرض للقصف، ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد غير محدد من طاقم أطباء بلا حدود، وأن أحد موظفيه في عداد المفقودين.



ولفتت إلى أن الكهرباء لا تزال مقطوعة عن مجمع ناصر الطبي منذ ثلاثة أيام، وتوقف الأكسجين عن المرضى الأمر الذي أدى إلى استشهاد 8 مرضى حتى اللحظة.



ونبهت بأن العدد مرشح للازدياد في ظل وجود حالات حرجة وهي لا تتلقى العلاج المطلوب نتيجة توقف المستشفى عن تقديم الخدمات الطبية.