كتائب القسام: مقتل وإصابة 17 جنديا إسرائيليا جنوب غزة

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، قتل وإصابة 17 جنديا إسرائيليا غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت القسام، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، عبر منصة إكس، إنه "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا استهداف قوة صهيونية راجلة مكونة من 15 جندياً تحصنت داخل منزل بقذيفة (أر بي جي) مضادة للدروع وأخرى مضادة للأفراد، وأكدوا إيقاعهم بين قتيل وجريح وسماع أصوات صراخ جنودهم بعد اشتعال النيران بهم في منطقة الحاووز غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

وأشارت إلى "قنص جنديين صهيونيين والاشتباك مع قوة صهيونية راجلة وإيقاعها بين قتيل وجريح في منطقة حي الأمل غرب مدينة خان يونس".

وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي، حربا واسعة النطاق على قطاع غزة عقب تنفيذ حركة حماس هجوما غير مسبوق على البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة وقتل عدد من الإسرائيليين وأسر آخرين.

ولأول مرة منذ عام 2014، ينفذ الجيش الإسرائيلي مناورة برية في مختلف مناطق القطاع وسط اشتداد المعارك بين عناصره والمقاومة الفلسطينة.