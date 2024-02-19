تقارير: مقتل 53 شخصا على الأقل بمذبحة في مرتفعات بابوا غينيا الجديدة

قالت شرطة بابوا غينيا الجديدة إن ما لا يقل عن 53 شخصا قتلوا في مذبحة وقعت في مرتفعات البلاد، حسبما أفادت تقارير إعلامية..

وذكر راديو نيوزيلاندا أن الشرطة تعتقد أن الرجال قتلوا بالرصاص في كمين في مقاطعة إنجا، في تصعيد كبير للقتال القبلي في المنطقة.

وظهرت مقاطع فيديو وصور مصورة لجثث رجال محملة على شاحنة للشرطة.

وقال القائم بأعمال مشرف شرطة بابوا غينيا الجديدة جورج كاكاس إن"هذه أكبر عملية قتل رأيتها في إنجا، وربما في جميع المرتفعات أيضا، في بابوا غينيا الجديدة".

وفي مواجهة القتال القبلي المتصاعد، تم إغلاق مقاطعة إنجا لعدة أشهر في العام الماضي.

ومن الواضح أن هذا القتال القبلي يشمل نفس القبائل التي قتلت أكثر من 60 شخصا العام الماضي.

وقال كاكاس إن إحدى القبائل، مع حلفائها والمرتزقة، كانوا في طريقهم لمهاجمة قبيلة مجاورة عندما تعرضوا لكمين.

وأضاف أن السلطات ما زالت تحصي "أولئك الذين أصيبوا بالرصاص وهربوا إلى الأدغال" وأنه من المحتمل أن يكون عدد أكبر من الأشخاص قد قتلوا في الأدغال، مضيفا "نفترض أن الأعداد سترتفع إلى 60 أو 65".