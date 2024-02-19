﻿وزير البترول: التوسع في مجالات التعاون البترولي يخدم مصالح مصر والعراق

عقد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع عبدالغنى حيان نائب رئيس الوزراء ووزير النفط العراقى والوفد المرافق.

وأكد الملا على أهمية التعاون المستمر بين الجانبين وامتداده ليضم الأردن أيضاً وحرص مصر على تدعيم هذا التعاون الثلاثى باستمرار وعبر المجالات المختلفة وعلى رأسها صناعة البتروكيماويات، لافتاً إلى الشراكة القائمة بالفعل مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتى إنبى وبتروجت وملف استيراد خام البصرة، مؤكداً على أهمية التوسع فى مجالات التعاون بما يخدم صالح البلدين.

وأكد حيان على اهتمامه بالمشاركة فى مؤتمر مصر الدولى للطاقة كحدث مهم بالمنطقة، مشيراً إلى دعم بلاده للتعاون المشترك مع مصر وتطلعها لزيادة الشركات المصرية نطاق أعمالها بالسوق العراقى عبر ما يتاح به من عطاءات وفرص عمل وخاصة فى مجال مشروعات النفط والبتروكيماويات.

كما التقى وزير البترول مع هيثم الغيص أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) وخلال اللقاء تم بحث امكانية التعاون بين قطاع البترول ومنظمة أوبك، حيث ابدى آمين منظمة اوبك استعداد المنظمة لاستقبال اعداد من شباب الإدارة المتوسطة فى قطاع البترول؛ للتدريب على البرنامج المتكامل لاستعراض اوضاع سوق البترول العالمي وتوقعات الأسعار، وذلك بمقر المنظمة بفيينا.

واوضح الملا أهمية الدور الذي تلعبه منظمة اوبك منذ نشأتها لضمان استقرار أسواق البترول وتوازنها، وذلك رغم التحديات والأحداث العالمية المتلاحقة.

كما بحث الملا مع لورينزو سيمونيللي الرئيس التنفيذي لشركة بيكرهيوز العالمية والوفد المرافق توسيع نطاق التعاون المشترك بين قطاع البترول و الشركة العالمية.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن بيكرهيوز العالمية شريك هام لمصر مؤكدا حرص القطاع علي التعاون مع كبري الشركات العالمية لتنفيذ استراتيجية خفض الانبعاثات وبناء القدرات البشرية.

وخلال اللقاء تم استعراض مجالات التعاون المقترحة للاستفادة من خبرات الشركة والتطبيقات التكنولوجية الحديثة في خفض الانبعاثات من تسهيلات إنتاج قطاع البترول والغاز في مصر وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة بها والتي تأتي تنفيذا لمحاور استراتيجية قطاع البترول لازالة الكربون.

كما تطرق اللقاء الي تعزيز التعاون في تنفيذ برنامج تأهيل الكوادر الشابة والمتوسطة ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والذي تنفذه الوزارة، بالتعاون مع الشركات العالمية حيث استعرض وفد بيكرهيوز العالمية خطتها لتدريب مجموعة جديدة من الكوادر الشابة ضمن البرنامج اسهاما في عمليات التطوير والتحديث وبناء القدرات البشرية التي ينفذها قطاع البترول.

وأعرب الوزير عن ترحيبه بمجهودات الشركة في هذا الصدد، مؤكدا أن بناء القدرات البشرية ورفع كفاءتها يضمن تحقيق أهداف الصناعة البترولية في مصر.