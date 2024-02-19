بوريل: 26 دولة أوروبية تدعو إلى هدنة إنسانية فورية في غزة

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل للصحفيين، اليوم الإثنين، إن 26 من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تدعو إلى هدنة إنسانية فورية تفضي إلى وقف مستدام لإطلاق النار في غزة.

وأضاف بوريل أن تلك الدول اتفقت على المطالبة بهدنة إنسانية فورية من شأنها أن تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن الرهائن وتقديم المساعدة الإنسانية.

ولم يذكر بوريل الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي التي لم توافق على البيان، لكن دبلوماسيين يقولون إن المجر منعت صدور بيان مماثل قبل بضعة أيام، وفقا لوكالة رويترز.

ويواصل الاحتلال قصفه لمناطق متفرقة من قطاع غزة، لليوم الـ136، مخلفا مئات الشهداء والجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 29 ألفا و92 شهيدا، غالبيتهم من النساء والأطفال، و69 ألفا و28 مصابا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الاحتلال ارتكب، خلال الـ24 ساعة الماضية، 9 مجازر ضد عائلات بأكملها في قطاع غزة، راح ضحيتها 107 شهداء، و145 مصابا.

وأضافت الوزارة أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وتابعت وزارة الصحة أن قوات الاحتلال ما زالت تحول مجمع ناصر الطبي إلى ثكنة عسكرية، مما يعرض حياة المرضى والطواقم الطبية للخطر، مشيرة إلى أن 25 من الطواقم الطبية و136 من المرضى في مجمع ناصر الطبي بلا كهرباء وبلا ماء وبلا طعام وبلا أكسجين وبلا قدرات علاجية للحالات الصعبة.