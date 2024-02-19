أمير الكويت يزور قطر الثلاثاء المقبل

أعلن الديوان الاميري الكويتي توجه أعلن الديوان الاميري الكويتي توجه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والوفد الرسمي المرافق له، يوم غد الثلاثاء، إلى دولة قطر في زيارة دولة.

والوفد الرسمي المرافق له، يوم غد الثلاثاء، إلى دولة قطر في زيارة دولة.



ويقوم أمير الكويت بزيارات خارجية بدأها بالمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين، وتعد هذه الزيارات الأولى له منذ أن تولى الحكم في البلاد.



ويسعى أمير الكويت السابع عشر الشيخ مشعل الأحمد الذي تولى مقاليد الحكم رسميا في ديسمبر الماضي، إلى إجراء إصلاحات كبيرة بدأها بإقالة الحكومة وحل مجلس الأمة حيث قال في خطابه يوم التنصيب إن الحكومة والمجلس توافقا على الإضرار بمصالح البلاد، مما دعا أعضاء مجلس الأمة باصدار بيان ينفى ذلك.



وقال الشيخ مشعل الأحمد يوم الخميس الماضي في مرسوم حل مجلس الامة، "إنه تجاوز الثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي، وتعمد استخدام عبارات ماسة غير المنضبطة".