الأمين العام لـ«أوبك»: دول المنظمة تستهدف تحول الطاقة والاعتماد على الغاز الطبيعي

قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» هيثم الغيص، إنّ البترول يمثل 31% من منظومة عمل الطاقة، مشددًا على ضرورة الاعتماد أكثر على الغاز الطبيعي في مسار تحول الطاقة.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية أدارها وجه جون ديفتريوس محلل الأسواق الناشئة السابق بوكالة سي إن إن وأستاذ الإعلام بجامعة نيويورك أبو ظبي، خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة (إيجبس 2024)، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أن هناك حاجة لطاقة متجددة ومصادر أخرى، موضحًا أن دول الأوبك نفسها تحرص على هذا المسار بما في ذلك السعودية والإمارات والكويت، حيث تستهدف تحول القطاع كليًّا من البترول إلى الغاز الطبيعي.

وأشار إلى أنّ أسوأ ما يمكن أن يحدث في تحول الطاقة هو أن هذا التحول يتم بتكلفة عالية، وذلك عندما يكون المواطنون غير قادرين على دفع فواتير الكهرباء على سبيل المثال.

ونبه بأنه من الضروري الاستمرار في الاستثمار في مصادر الطاقة الحالية، موضحًا أن قطاع البترول سيحتاج المزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة.

وتقام فعاليات مؤتمر (إيجبس 2024) هذا العام خلال الفترة من 19 - 21 فبراير، تحت شعار (تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات).

ويشارك في المؤتمر هذا العام نحو 35 ألف مشارك من 120 دولة ونحو 2200 أعضاء وفود وأكثر من 40 شركة مصرية وعالمية للطاقة والبترول والغاز وتكنولوجيا الطاقة، وتشهد فعالياته إقامة 80 جلسة نقاشية بمشاركة أكثر من 300 متحدث.

ويضم المعرض المصاحب المقام على مساحة 39 ألف متر مربع أجنحة لـ 12 دولة تضم الصين، قبرص، ألمانيا، اليونان، الهند، إيطاليا، رومانيا التي تشارك لأول مرة، إسبانيا، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، علاوة على 450 شركة عارضة من مختلف الدول.

وينطلق المؤتمر هذا العام في ثوب جديد ليتحول من مؤتمر للبترول إلى منصة شاملة للطاقة تناقش وتستعرض كل التحديات والحلول بشأن تحقيق التحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية من إنتاج واستخدام الطاقة.