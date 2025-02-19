كينيا تؤكد مجددا التزامها بالسلام بعد اتهامات السودان بالعداء

قالت وزارة الخارجية الكينية، اليوم الأربعاء، إنها مستعدة لدعم جهود السلام في السودان، وذلك بعد يوم من اتهام الخرطوم لكينيا بانتهاك سيادتها من خلال استضافة اجتماع لقوات الدعم السريع شبه العسكرية السودانية في العاصمة نيروبي.

وفي بيان، وصف السودان خطوة كينيا باستضافة الاجتماع أمس الثلاثاء بأنها "بمثابة عمل عدائي"، خاصة أنها سبقت الإعلان المخطط لإنشاء حكومة موازية من جانب قوات الدعم السريع.

وترأس نائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم حمدان دقلو الوفد السوداني في مركز مؤتمرات كينياتا الدولي المملوك للحكومة في نيروبي، مشيرا إلى أنه سيكون هناك إعلان مهم يوم الجمعة.

وقالت وزارة خارجية كينيا إن البلاد تستضيف العديد من اللاجئين السودانيين ولديها تاريخ في تسهيل الحوار "بدون أي دوافع خفية".