رئيس الاستخبارات الأسترالية: 3 حكومات أجنبية كانت تخطط لإيذاء أشخاص في أستراليا

قال رئيس الاستخبارات الأمنية الاسترالية مايك بورجيس إن الوكالة توصلت إلى أن ثلاث حكومات أجنبية كانت تخطط لإلحاق الإيذاء البدني بأشخاص يعيشون في استراليا.

ولم يشر بورجيس إلى أسماء الدول في أحدث خطاب سنوي له، حدد خلاله التهديدات التي تواجهها البلاد.

وأوضح أن إحدى الحكومات حاولت خداع أحد المدافعين عن حقوق الانسان لجعله يسافر من استراليا إلى دولة ثالثة، حيث كان يعتزم المخططون إصابة أو قتل هدفهم. وقد تدخلت الاستخبارات لمنع السفر.

وأضاف في خطاب بمقر الاستخبارات في العاصمة كانبرا " في حالات قليلة، كانت لدينا مخاوف كبيرة على حياة الشخص المستهدف".

وأوضح أن حكومة أخرى كانت تخطط لإيذاء أو قتل شخص أو أكثر في استراليا ضمن مخطط أوسع نطاقا للقضاء على المنتقدين حول العالم.

وفي كلا الحالتين، كان المخططون في الخارج، ولا يخضعون للقانون الأسترالي.

ولم يسرد بورجيس تفاصيل مخطط الدولة الثالثة.