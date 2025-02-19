السعودية تمنع نقل صلوات التراويح المقامة في المساجد أو بثها عبر الوسائل الإعلامية بشتى أنواعها

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، توجيهات جديدة تتعلق بتنظيم الأنشطة الدينية خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ. تضمنت هذه التوجيهات منع استخدام الكاميرات في المساجد لتصوير الإمام والمصلين أثناء أداء الصلوات، بما في ذلك صلوات التراويح، ومنع نقل أو بث الصلوات عبر الوسائل الإعلامية بشتى أنواعها.

تهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على قدسية المساجد وأجواء العبادة، وضمان عدم التشويش على المصلين. كما أكدت الوزارة على أهمية التزام الأئمة والخطباء بتعليمات الوزارة، وتوجيه المصلين بالالتزام بالآداب الشرعية داخل المساجد.

بالإضافة إلى ذلك، شددت الوزارة على ضرورة عدم جمع التبرعات المالية لإقامة موائد الإفطار في المساجد، والتأكيد على أن تكون موائد الإفطار -إن وجدت- في الأماكن المخصصة لها، وبإشراف الجهات المعنية، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

تأتي هذه التوجيهات في إطار حرص وزارة الشؤون الإسلامية على توفير بيئة مناسبة للعبادة، والحفاظ على سلامة المصلين، وضمان أداء الشعائر الدينية في أجواء روحانية تتسم بالخشوع والسكينة.

يُذكر أن الوزارة دأبت على إصدار مثل هذه التوجيهات قبيل شهر رمضان من كل عام، بهدف تنظيم الأنشطة الدينية في المساجد، وتوفير الأجواء الملائمة للمصلين لأداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.