بيراميدز يجهز الكرتي وجبر لمواجهة طلائع الجيش بالدوري

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يجهز الجهاز الفني لفريق بيراميدز تجهيز بعض لاعبيه المصابين، للحقاق بمواجهته أمام طلائع الجيش الأحد القادم ببطولة الدوري المصري الممتاز

ويتم تجهيز الثنائي المغربي وليد الكرتي وعلي جبر للحاق باللقاء.

وغاب علي جبر عن آخر لقاءين لفريق بيراميدز بسبب إصابة بمزق في الخلفية أبعدته عن الملاعب، أما وليد الكرتي بسبب معاناته من شد في العضلة الضامة.

ويلتقي فريق بيراميدز نظيره طلائع الجيش في الـ 7 مساء الأحد القادم بستاد الدفاع الجوي ضمن لقاءات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز

وواصل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء الجولة الـ 14 برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة عن الأهلي صاحب الوصافة.

أما طلائع الجيش فيحتل الترتيب الثامن برصيد 20 نقطة.