استطلاع: 20% من الألمان لم يحسموا قرارهم الانتخابي بعد

قبل أيام قليلة على الانتخابات العامة في ألمانيا لم يحسم 20% من الألمان قرارهم الانتخابي بعد، بحسب استطلاع للرأي.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن 13% من الألمان يعتزمون حسم قرارهم الانتخابي في الأيام القليلة المقبلة، بينما ذكر 7% آخرون أنهم لن يتخذوا قرارهم إلا يوم الانتخابات المقرر في 23 فبراير الجاري.

ووفقا للاستطلاع، يستخدم 63% من الألمان وسائل إعلام تقليدية مثل التلفزيون والراديو والصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية للحصول على معلومات حول البرامج الانتخابية والأحزاب والمرشحين في الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية.

كما يعتمد 42% من الألمان على المحادثات مع الأقارب والأصدقاء وزملاء العمل في الحصول على تلك المعلومات.

وذكر 27% من الألمان أنهم يحصلون على معلوماتهم المتعلقة بالحملة الانتخابية من وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإكس وإنستجرام وتيك توك ويوتيوب.

وترتفع نسبة المعتمدين على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل ملحوظ بين الألمان الذين يعتزمون التصويت لصالح حزب "اليسار" (43%) أو حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي (40%)، بينما تقل بشكل ملحوظ بين الذين يعتزمون التصويت للتحالف المسيحي المحافظ (13%).

وبحسب الاستطلاع، يعتمد عدد قليل نسبيا من الناخبين على الاتصال المباشر مع المرشحين، حيث ذكر 11% منهم أنهم يعتمدون على فعاليات الأحزاب كمصدر للمعلومات، بينما ذكر 10% آخرون أنهم يعتمدون هنا على أكشاك المعلومات والكتيبات.

وأشار الاستطلاع إلى أن الحملة الانتخابية كان لها تأثير إلى حد ما على تشكيل الرأي العام، حيث قال 26% ممن شملهم الاستطلاع إنهم حسموا قرارهم الانتخابي في الأيام والأسابيع الماضية بناء على الحملة الانتخابية، بينما ذكر 38% أنهم اتخذوا قرارهم بالفعل قبل بدء الحملة الانتخابية.

وبحسب الاستطلاع، فإن 11% من الألمان يصوتون دائما لأحزاب بعينها.

شمل الاستطلاع 2430 ألمانيا فوق 18 عاما خلال الفترة ما بين 14 و17 فبراير الجاري.