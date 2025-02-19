ملك إسبانيا: زيارة الرئيس السيسي تفتح فصلا جديدا من التعاون مع مصر

قال ملك إسبانيا الملك فيليب السادس، إن مصر وإسبانيا عملتا على توطيد السلام في المنطقة، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مدريد تفتح فضلًا جديدًا من التعاون بين الجانبين.

وأضاف في كلمة، على هامش مأدبة غداء أقامها على شرف الرئيس السيسي، مساء الأربعاء، أن مصر دولة صديقة ومحورية في القارة الإفريقية، كما أنها شريك استراتيجي في الشرق الأوسط.

ونوه أن ما يحدث في غزة يؤثر على الشرق الأوسط والصعيد الدولي، مشددًا على أهمية دور مصر في تحقيق الاستقرار الإقليمي، أكثر من أي وقت مضى.

ولفت إلى أن مصر كان لها دور محوري في وقف إطلاق النار بالقطاع، مؤكدًا أن بلاده تعمل بنشاط على الأرض لتحويل هذا الوقف إلى دائم.

وأعرب عن تطلعه لعودة الفلسطينيين إلى غزة، وعودة الأمن وتوفير الخدمات الأساسية للقطاع، مؤكدًا دعم بلاده لحل الدولتين لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.