شرطة لوس أنجلوس: تعرض منزل المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو للسرقة

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ذكرت شرطة لوس أنجليس أن منزل الفرنسي أوليفييه جيرو، مهاجم فريق لوس أنجليس إف سي الأمريكي لكرة القدم، كان هدفا لعملية سرقة مطلع الشهر الجاري.

وانتقل جيرو /38 عاما، لفريق لوس أنجليس في مايو من العام الماضي.

وذكرت شرطة لوس أنجليس إنهم استجابوا في 5 فبراير لبلاغ عن تحطيم نافذة في منزل بغرب لوس أنجليس. وأفاد المتصل بأن نافذة غرفة نوم في الطابق العلوي قد تحطمت وأن منزلهم قد تعرض للسرقة.

واشتهر جيرو بمواسمه الست الرائعة مع فريق أرسنال في الفترة من 2012 إلى 2018، بعدها لعب لثلاث سنوات مع تشيلسي ومثلها مع ميلان.

وسجل جيرو 285 هدفا في 716 مباراة خلال مسيرته، بينما فاز بعدة ألقاب من بينها دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي قبل ثلاثة أعوام.

كما أنه كان نجما بالمنتخب الفرنسي، حيث سجل 57 هدفا وتوج معه بكأس العالم في 2018.