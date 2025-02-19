حكم بالسجن 10 سنوات على منفذ الهجوم على رئيس الوزراء الياباني السابق كيشيدا

أدانت محكمة يابانية، اليوم الأربعاء، رجلا ألقى قنبلة أنبوبية محلية الصنع على رئيس الوزراء الياباني السابق فوميو كيشيدا خلال فعالية انتخابية في عام 2023، وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية.

وذكرت وكالة كيودو للأنباء أن ريوجي كيمورا /25 عاما/ أدين بتهمة الشروع في القتل في الهجوم الذي وقع في 15 أبريل 2023، بالإضافة إلى أربع تهم أخرى، من بينها انتهاك قوانين المتفجرات والأسلحة.

وقالت محكمة مقاطعة واكاياما في الحكم إن كيمورا كان على علم باحتمال سقوط قتيل في هجومه، حسبما ذكرت وكالة كيودو. وذكرت المحكمة أن الهجوم الذي وقع في إحدى فعاليات الحملة الانتخابية كان تحديا خطيرا للديمقراطية، كما أنه شكل خطرا كبيرا على العديد من الأشخاص. ولم تؤكد المحكمة الحكم على الفور عبر الهاتف.

ودفع كيمورا، في الجلسة الافتتاحية للمحاكمة في أوائل فبراير، ببراءته من تهمة الشروع في القتل، قائلا إنه لم يكن ينوي قتل كيشيدا. وقال إنه كان غير راض عن نظام الانتخابات في اليابان وإنه أراد فقط جذب انتباه الرأي العام من خلال استهداف سياسي مشهور.

ولم يصب رئيس الوزراء آنذاك بأذى، ولكن أصيب شخصان بجروح طفيفة. وألقي القبض على كيمورا على الفور.