جامعة كفر الشيخ تشهد فعاليات الملتقى العلمي الطلابي الرابع لكلية التمريض

شهدت جامعة كفر الشيخ انطلاق فعاليات الملتقى العلمي الطلابي الرابع تحت عنوان "تعليم التمريض في عصر الرقمنة: التحديات والفرص"، والذي نظمته كلية التمريض اليوم الأربعاء، برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة صباح أبو الفتوح، عميد كلية التمريض ورئيس الملتقى، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، إضافة إلى وكلاء الكلية ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بكليات التمريض من مختلف الجامعات المصرية.

وأشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، بالملتقى ودوره في خلق عمل طلابي متميز مبني على الوعي والثقافة، موجهاً الشكر للمشاركين من كليات التمريض المختلفة، ومؤكداً على تقدير المجتمع لدور التمريض في خدمة القطاع الصحي.

وأوضح رئيس الجامعة أن كلية التمريض تسعى إلى إعداد مهنيين مؤهلين لتقديم رعاية تمريضية تلبي احتياجات المؤسسات الصحية المحلية والإقليمية بكفاءة تنافسية متميزة، إلى جانب إعداد باحثين قادرين على تطوير المهنة من خلال برامج تعليمية متطورة تدعم البحث العلمي ومهارات التعلم الذاتي وخدمة المجتمع.

كما أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي أن الملتقيات العلمية تهدف إلى تناقل الخبرات بين الجامعات المختلفة، في محاولة لإيجاد حلول للمشكلات المجتمعية وإبراز الدور الفعال للجامعة في مختلف المجالات.

وفي سياق متصل، أشاد الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالدور الذي تقوم به كلية التمريض في خدمة الطلبة والنهوض بالقطاع الصحي، مؤكداً أن دور التمريض لا يقل أهمية عن دور الطبيب، وأن المؤتمر يسهم في التوعية الصحية من خلال طلاب الكلية، في إطار دورهم المجتمعي.

من جانبه، أعرب الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، عن امتنانه للدور الفعال للتمريض داخل المجتمع، مشيداً بالملتقى لكونه منصة لتعزيز الوعي والثقافة لدى الطلاب.

كما أكدت الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الملتقى يهدف إلى تعزيز التوعية الصحية من خلال طلاب الكلية، حيث تقدم الكلية خريجين مدربين على أعلى مستوى لخدمة المجتمع.

وأوضحت الدكتورة صباح أبو الفتوح، عميد كلية التمريض، أن الملتقى يهدف إلى تبادل الخبرات بين الجامعات المصرية، وبناء استراتيجيات لتطوير تعليم مهنة التمريض، وتعزيز القيم البحثية والإبداعية للطلاب، وتنمية ثقافة البحث العلمي والابتكار لديهم، إضافة إلى إثراء الساحة الأكاديمية بعرض ونشر الإنتاج العلمي والإبداعي للطلاب، وتنمية مهاراتهم القيادية والحوارية.

وشهد الملتقى مشاركة كليات التمريض من الجامعات الحكومية والخاصة، ومنها (طنطا – القاهرة – الزقازيق – المنوفية – بنها – المنصورة الأهلية – الدلتا – الإسكندرية – رشيد – دمنهور – قناة السويس – دمياط – بني سويف).

وخلال الملتقى، تم تكريم عمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بكليات التمريض على مستوى الجامعات المصرية، تقديراً لدورهم الفعال في خدمة المجتمع، والسعي نحو تقديم رعاية صحية وتمريضية متطورة تواكب رؤية مصر 2030.

وعلى هامش الملتقى، تم افتتاح معرض فني لطلبة كلية التمريض، حيث نالت الأعمال الفنية المعروضة إشادة الحضور.