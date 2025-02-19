رئيس أركان الجيش البريطاني السابق: لا نملك قوات كافية لإرسالها إلى أوكرانيا

أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البريطانية السابق ديفيد ريتشاردز أن بلاده لا تملك ما يكفي من الأفراد لإرسال قوات إلى أوكرانيا بغية ضمان أمن هذا البلد.



وقال ريتشاردز لقناة "سكاي نيوز" ردا على سؤال من المذيع عما إذا كانت بريطانيا قادرة على إرسال قوات إلى أوكرانيا في الوقت الحالي: "لا، خشيتي أن هذا لن يحدث. يبلغ الحجم الإجمالي للجيش عندنا نحو 72 ألف جندي، لكن عدد القوات الجاهزة للانتشار يتراوح ما بين 45 و50 ألف جندي على الأكثر".



وأضاف: "القوة التي يجري الحديث عنها ستتطلب إرسال كل هؤلاء على أساس دائم، والجيش ببساطة ليس كبيرا بما يكفي لذلك".

وزعمت وكالة "أسوشيتد برس" أن عدة دول أوروبية تعمل سرا على خطة لإرسال قوات إلى أوكرانيا "للمساعدة على فرض اتفاق سلام مستقبلي مع روسيا".

وبحسب تقارير إعلامية، بدأ الأوروبيون في استكشاف الخيارات قبل نحو عام، وكانت بريطانيا وفرنسا في طليعة هذه الجهود.

وأفاد المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي العام الماضي أن الغرب يعتزم نشر ما يسمى بقوة حفظ السلام التي تضم نحو 100 ألف شخص في البلاد لاستعادة القدرة القتالية لأوكرانيا.

وتعتقد الاستخبارات الخارجية الروسية أن هذا سيشكل احتلالا فعليا لأوكرانيا.