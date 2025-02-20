ريال مدريد يُقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا

تغلب ريال مدريد الإسباني على مانشستر سيتي الإنجليزي، بنتيجة 3-1، مساء الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

افتتح كيليان مبابي التسجيل لريال مدريد مبكرا في الدقيقة الرابعة بعدما تلقى تمريرة طويلة في ظهر دفاعات السيتي، ليضع مبابي الكرة ساقطة من فوق إيدرسون، حارس السيتي، مسجلا الهدف الأول للميرنجي.

وضاعف كيليان مبابي النتيجة لريال مدريد في الدقيقة 33 من مراوغة لدفاعات السيتي قبل أن يطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك معلنة عن الهدف الثاني له في اللقاء ولفريقه ريال مدريد.

وأنهى مبابي آمال مانشستر سيتي في المباراة وأطلق رصاصة الرحمة في الدقيقة 61 من تسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء، ليوقع على ثالث أهدافه في اللقاء «هاتريك».

حاول مانشستر سيتي على استحياء تسجيل هدفا لحفظ ماء الوجه، ونجح بالفعل في تسجيل هدفا شرفيا من مخالفة على حدود منطقة الجزاء، تولى عمر مرموش تنفيذها، ليطلق مرموش تسديدة صاروخية ارتدت من العارضة ليضعها نيكو جونزاليس في المرمى، لتصبح النتيجة 3-1، وتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد بنتيجة 6-3 بمجموع اللقاءين ويتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.