 الجيش الأمريكي يعلن إنقاذ بحارة من سفينة إيرانية غارقة في الخليج - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الأمريكي يعلن إنقاذ بحارة من سفينة إيرانية غارقة في الخليج


نشر في: الأربعاء 19 فبراير 2025 - 6:56 ص | آخر تحديث: الأربعاء 19 فبراير 2025 - 6:56 ص

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) يوم الثلاثاء، إنقاذ مجموعة من البحارة من سفينة إيرانية غارقة في الخليج.
 

وفي بيان نشرته عبر صفحتها على منصة "إكس"، قالت "سنتكوم": "أنقذت سفينة لمكافحة الألغام، وزورق لخفر السواحل، 5 بحارة إيرانيين وبحارين هنديين من السفينة شايستيه".

 وأوضحت أن "السفينة كانت مائلة بشكل كبير، وأصدرت نداء استغاثة للمساعدة"، وأنه "تم إخلاء طاقم السفينة التجارية التي غرقت، ونقل البحارة على متن زورق خفر السواحل لتلقي الرعاية الطبية".

ونشرت "سنتكوم" صورة للسفينة وهي تميل بشدة إلى جانبها الأيمن في الماء.

 


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