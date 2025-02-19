ماكرون يعلن استعداده للمحادثة مع بوتين في الوقت المناسب

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن استعداده للحديث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "في الوقت المناسب".



Ludovic Marin, Pool Photo via AP / AP

وقال ماكرون في تصريح لصحيفة "ديبيش dépêche"، يوم الثلاثاء: "في الوقت المناسب وفي سياق المفاوضات القادمة.. سأتحدث معه من جديد إذا كان ذلك مفيدا للوضع".

يذكر أن الاتصالات بين الزعماء الغربيين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين توقفت لسنتين تقريبا بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022.

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وفي نوفمبر 2024 جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتس. وتعرض الأخير للانتقادات في الغرب بسبب اتصاله ببوتين.

وفي فبراير الجاري جرى أول اتصال بين بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما أصبح أول اتصال بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة منذ فبراير 2022.

وكان للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصال مع بوتين في مارس 2022، يعتبر هو الأخير بينهما حتى الآن.