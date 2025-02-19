اتحاد منتجي الدواجن: الأسعار ما زالت أرخص من المستوردة رغم الارتفاعات الأخيرة

قال ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن أسعار الدواجن المحلية بعد الارتفاعات الحالية ما زالت أقل من الأسعار المستوردة، لافتا أن الدواجن المستوردة تباع في الجمعيات بسعر 135 جنيها.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E»: «إحنا في زمن أزمات وأوبئة.. النهاردة فيه مشكلة كبيرة جدًا في أمريكا، إنفلونزا الطيور جعلت أسعار البيض توصل لأسعار مرتفعة.. ولدينا طلبات تصدير كثيرة؛ لكن لا توجد ميزة نسبية في الاستيراد».

وشدد أن الدواجن سلعة حية لا يمكن احتكارها، موضحا أن ارتفاع الأسعار يعتبر أمرا طبيعيا بسبب «الموسم والعرض والطلب»، خاصة بعد استقرار أسعارها عند مستوى 70 إلى 85 جنيهًا لمدة 4 إلى 5 أشهر خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن كل ما استوردته الدولة من البيض التركي، والذي تراوح بين 6 إلى 7 ملايين بيضة، لا يمثل إنتاج مصر في 6 ساعات، مشيرا إلى أن حجم الاستهلاك اليومي من البيض في مصر 40 مليون بيضة.

ورأى أن «استهلاك البيض تراجع أساسا بسبب انخفاض القوة الشرائية»، قائلا إن «بعد تراجع الجنيه أمام الدولار؛ لم تعد هناك ميزة نسبية في الاستيراد».