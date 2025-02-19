الهند: حزب مودي يعين امرأة رئيسة لوزراء ولاية نيودلهي

أعلن الحزب القومي الهندوسي الحاكم في الهند، اليوم الأربعاء، تعيين امرأة كأعلى مسؤولة حكومية في ولاية نيودلهي، والتي تضم عاصمة البلاد، حيث يسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتعزيز سيطرة حزبه هناك بعد فوزه في الانتخابات المحلية.

وتم تعيين زعيمة الطلاب السابقة في الحزب ريكا جوبتا (50 عاما)، لمنصب رئيس وزراء نيودلهي، وفقا لإعلان من زعيم حزب بهاراتيا جاناتا رافي شنكار براساد.

وفاز الحزب بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التي جرت في نيودلهي في وقت سابق من الشهر الجاري لأول مرة منذ 27 عاما.

وبحصوله على 48 مقعدا في المجلس المحلي المؤلف من 70 عضوا، يكون حزب بهاراتيا جاناتا قد أطاح بحزب عام آدمي، الذي فاز بـ 22 مقعدا.

وأعربت جوبتا عن شكرها للحزب وقالت إنها ستعمل بجد لمواجهة التحديات المقبلة. وتواجه جوبتا مهاما كبيرة في معالجة تلوث الهواء والأنهار وضعف البنية التحتية في العاصمة الهندية.

وقبل الانتخابات، عرض حزبها تجديد المدارس الحكومية وتوفير خدمات صحية مجانية وكهرباء مجانية فضلا عن تقديم منحة شهرية بأكثر من 2500 روبية (29 دولارا) للنساء الفقيرات في دلهي.