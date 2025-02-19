القائمة بأعمال السفارة الألمانية: افتتاح سفارتنا بدمشق قريبا

بحث وزير الاقتصاد السوري باسل عبدالحنان، مع القائمة بأعمال السفارة الألمانية بدمشق مارجريت جاكوب، سبل إعادة العلاقات بين البلدين، وآفاق التعاون الاقتصادي، وتنشيط التبادل التجاري.
وأكد الوزير عبدالحنان، وفق ما أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، اليوم الأربعاء، حرص سوريا على إعادة العلاقات مع ألمانيا، والاستفادة من خبراتها، داعيا إلى العمل على رفع العقوبات عن النظام البنكي "التحويلات المالية"، كونه العامل الأساس في العمل الاقتصادي، وجذب الاستثمارات إلى البلاد.
ورحب الوزير عبدالحنان، بعودة الشركات الألمانية للاستثمار في سوريا، وخاصة في مجال الطاقات البديلة، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من التجربة الألمانية في أنظمة الاستثمار وإدارته.
ومن جهتها، كشفت القائمة بأعمال السفارة، أنه يجري التحضير لافتتاح السفارة الألمانية بدمشق قريبا، وأن هناك رغبة لتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية.
وبينت جاكوب، أن هناك اجتماعا قريبا للاتحاد الأوروبي، سيناقش تخفيف العقوبات على سوريا، مشيرة إلى رغبة العديد من الشركات الألمانية العمل بسوريا، وافتتاح مكاتب لبعضها بدمشق.