القائمة بأعمال السفارة الألمانية: افتتاح سفارتنا بدمشق قريبا

بحث وزير الاقتصاد السوري باسل عبدالحنان، مع القائمة بأعمال السفارة ‏الألمانية بدمشق مارجريت جاكوب، سبل إعادة العلاقات بين البلدين، وآفاق ‏التعاون الاقتصادي، وتنشيط التبادل التجاري.‏

‏وأكد الوزير عبدالحنان، وفق ما أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، اليوم الأربعاء، حرص سوريا على إعادة العلاقات مع ألمانيا، والاستفادة من ‏خبراتها، داعيا إلى العمل على رفع العقوبات عن النظام البنكي "التحويلات ‏المالية"، كونه العامل الأساس في العمل الاقتصادي، وجذب الاستثمارات إلى ‏البلاد.‏

ورحب الوزير عبدالحنان، بعودة الشركات الألمانية للاستثمار في سوريا، وخاصة ‏في مجال الطاقات البديلة، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من التجربة الألمانية في ‏أنظمة الاستثمار وإدارته.‏

ومن جهتها، كشفت القائمة بأعمال السفارة، أنه يجري التحضير لافتتاح السفارة الألمانية بدمشق قريبا، وأن هناك رغبة لتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف ‏المجالات، ولا سيما الاقتصادية.‏

وبينت جاكوب، أن هناك اجتماعا قريبا للاتحاد الأوروبي، سيناقش تخفيف ‏العقوبات على سوريا، مشيرة إلى رغبة العديد من الشركات الألمانية العمل ‏بسوريا، وافتتاح مكاتب لبعضها بدمشق.