 بوتين يلمح لتورط الغرب في هجوم أوكرانيا على بنية تحتية للنفط - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بوتين يلمح لتورط الغرب في هجوم أوكرانيا على بنية تحتية للنفط

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وكالات
نشر في: الأربعاء 19 فبراير 2025 - 6:24 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 فبراير 2025 - 6:24 م

ألمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى أن الهجوم الذي شنته أوكرانيا بطائرات مسيرة على محطة لضخ النفط تابعة لتحالف خط أنابيب بحر قزوين في جنوب روسيا ربما نفذ بالتنسيق مع حلفاء غربيين.

وقال بوتين، إنه يعتقد أن أوكرانيا لا تستطيع تدبير مثل هذا الهجوم بمفردها وإنها حصلت على الأرجح على معلومات من أجهزة مخابرات غربية، وفق وكالة رويترز.

وأضاف بوتين: "الهجمات من هذا النوع مستحيلة دون استطلاع من الفضاء. تتلقى أوكرانيا بيانات عالية الدقة بشأن مثل تلك الأهداف من مصدر واحد فقط من حلفائها الغربيين".

وتعرضت محطة ضخ النفط للقصف في الهجوم الذي وقع يوم الاثنين، مما أدى إلى تقلص التدفقات التي تضخها شركات غربية، مثل شيفرون وإكسون موبيل، من قازاخستان إلى الأسواق العالمية.

وقال بوتين، إن الواقعة ستؤثر على أسواق النفط العالمية وإن إعادة المنشأة للعمل بسرعة يشكل تحديا.

وأضاف: «الضربة على مثل تلك المنشأة، سيكون لها تأثير على أسواق الطاقة العالمية، لأن من المستحيل للأسف إعادة عمل هذه المنشأة مسرعة بسبب حقيقة أن معدات غربية موجودة هناك وتعرضت للضرر».

وأشار بوتين إلى منع العقوبات الغربية تزويد بلاده بمعدات لقطاع النفط والغاز.

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