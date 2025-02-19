بماذا علق ترامب على فكرة إرسال قوات حفظ سلام أوروبية إلى أوكرانيا؟

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رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، بفكرة إرسال أوروبا لقوات حفظ سلام إلى أوكرانيا.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي بولاية فلوريدا: "إذا كانت هناك صفقة سلام وأرادت أوروبا إرسال قوات حفظ سلام في أوكرانيا، فهذا أمر لا بأس به. إنه أمر جيد وأنا لن أعترض"، وفقا لما نقلته قناة "الحرة" الأمريكية.

لكن ترامب أكد أن الولايات المتحدة لن تشارك في إرسال أي جنود من جانبها إلى أوكرانيا "نحن بعيدون جدا" على حد قوله.

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد قال الاثنين قبل اجتماع عقدته دول أوروبية في باريس أنه مستعد لإرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا.

كذلك أعلنت السويد أنها "لا تستبعد" نشر قوات إذا سمحت المفاوضات بارساء "سلام عادل ودائم".

فيما أعربت دول أوروبية أخرى عن تحفظات بشأن إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني أنه يجب أن يكون هناك تعهد أمني أمريكي لكي ترسل الدول الأوروبية قواتها إلى أوكرانيا.