ارتفاع حاد لأسعار الذهب العالمي مع تجدد المخاوف الجيوسياسية

ارتفعت أسعار الذهب بشدة خلال تداولات أمس الأربعاء، مستعيدة إلى حد كبير خسائرها الكبيرة في الجلسة السابقة.

وقفز سعر الذهب لتسليم أبريل المقبل بمقدار 60ر103 دولارا أي بنسبة 1ر2%، ليصل إلى 50ر5009 دولارا للأوقية، بعد انخفاضه أمس بمقدار 40ر140 دولارا أي بنسبة 8ر2% إلى 90ر4905 دولارا أمس.

يعكس هذا الارتفاع في سعر الذهب تجدد المخاوف الجيوسياسية بعد تصريح نائب الرئيس الأمريكي، جيه.دي فانس، بأن إيران لم تستجب للمطالب الأمريكية الأساسية في المحادثات النووية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال فانس لقناة فوكس نيوز: "من بعض النواحي، سارت الأمور على ما يرام، فقد اتفق الطرفان على الاجتماع لاحقا. ولكن من نواحٍ أخرى، من الواضح جدا أن الرئيس قد وضع خطوطا حمراء لا يرغب الإيرانيون حتى الآن في الاعتراف بها أو العمل على تجاوزها".

كما أشار فانس إلى أن الرئيس دونالد ترامب يحتفظ بحقه في استخدام القوة العسكرية إذا فشلت الدبلوماسية، قائلا: "لدينا جيش قوي جدا، وقد أبدى الرئيس استعداده لاستخدامه".

في غضون ذلك، أنهت الوفود الروسية والأوكرانية اليوم الأول من محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة في جنيف، ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المحادثات بأنها "صعبة".

ويأتي الارتفاع الحاد في سعر الذهب في وقت يترقب فيه المتداولون صدور محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي الذي قد يلقي الضوء على توقعات أسعار الفائدة.