مقتل 4 أشخاص جراء انفجار غازي إثر انقلاب شاحنة في تشيلي

أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس بأن 4 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم جراء انفجار غازي إثر انقلاب شاحنة بوسط تشيلي.

وأصيب 10 آخرين إثر انقلاب شاحنة محملة بالغاز الطبيعي المسال وانفجارها في منطقة صناعية قرب العاصمة سنتياجو، وفقا لما أفادت به محطة إذاعة "كوبيراتيفا".

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها إدارة إطفاء سنتياجو عدة سيارات في ساحة انتظار سيارات قريبة تحاصرها ألسنة اللهب بعد الانفجار.

وكتب رئيس تشيلي جابرييل بوريك عبر منصة إكس: "أقدم تضامني وتعازي إلى أسر وأحباب من لقوا حتفهم في هذه المأساة مع الأسف، وأتمنى الكثير من القوة للمصابين كي يتماثلوا للشفاء العاجل".