ارتفاع صادرات السيارات الكورية الجنوبية بأكثر من 20% في يناير الماضي

أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الخميس نمو صادرات كوريا الجنوبية من السيارات بنسبة 7ر21% على أساس سنوي خلال الشهر الماضي بفضل الطلب القوي على الطرازات الصديقة للبيئة وزيادة عدد أيام العمل.

وقالت وزارة التجارة والصناعة والموارد في تقريرها إن القيمة الإجمالية لصادرات السيارات بلغت خلال يناير/كانون الثاني 07ر6 مليار دولار، وهو ثاني أعلى مستوى لأي شهر يناير، نتيجة الطلب القوي على السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة.

وارتفعت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات الكهربائية بنسبة 2ر21% سنويا إلى 780 مليون دولار، بينما قفزت صادرات السيارات الهجين بنسبة 5ر85% لتصل إلى 71ر1 مليار دولار.

وأضافت الوزارة أن أداء يناير يعزي إلى زيادة عدد أيام العمل خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي حيث جاءت عطلة رأس السنة القمرية في في يناير 2025، مما أدى إلى تقليل عدد أيام العمل، في حين جاءت عطلة العام الحالي في فبراير.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى الصادرات إلى الولايات المتحدة زادت بنسبة 19.2% على أساس سنوي إلى 66ر2 مليار دولار على الرغم من الرسوم الجمركية الأمريكية، بينما قفزت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 4ر34% إلى 871 مليون دولار.

وارتفعت الصادرات إلى أمريكا اللاتينية وأوقيانوسيا بنسبة 1ر34% و2ر30% إلى 234 مليون دولار و322 مليون دولار على التوالي.

وفي المقابل، انخفضت الصادرات إلى آسيا والشرق الأوسط بنسبة 1ر30% و5ر0% إلى 325 مليون دولار و416 مليون دولار على التوالي.

وفي السوق المحلية، سجلت المبيعات المحلية 8ر120 ألف وحدة تقريبا في الشهر الماضي بزيادة نسبتها 14% عن العام الذي سبقه.