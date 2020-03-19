رئيس الوزراء اليمني يبحث مع مدير منظمة الصحة العالمية تدابير مواجهة كورونا

بحث رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، خلال اتصال هاتفي مع مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم اليوم الخميس، سبل تعزيز قدرات الحكومة اليمنية لتنفيذ التدابير الوقائية والاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الذي تفشى في عدد من دول العالم.

وتشارك الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - المعلومات حول التدابير التي اتخذتها الحكومة اليمنية في هذا الجانب، بالتنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية، والدعم المطلوب من منظمة الصحة العالمية، لتعزيز واستدامة هذه الإجراءات الاستباقية حتى يتم تجاوز هذه الجائحة عالميا، بما في ذلك دعم انشاء المزيد من مراكز العزل والحجر الصحي وتقديم الامدادات الطبية اللازمة للفحص والمشاركة في الجوانب التوعوية.

وقدم رئيس الوزراء - لمدير منظمة الصحة العالمية - إيجازا حول الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة في مواجهة هذه الجائحة، بما في ذلك تعليق الرحلات الجوية واغلاق المنافذ البرية والبحرية عدا الحركة التجارية والاغاثية والإنسانية، وتشديد إجراءات السلامة والفحوصات للطواقم قبل دخولها، إضافة إلى تعليق العملية التعليمية وغيرها من الإجراءات، مؤكدا أن كل هذه الإجراءات الاحترازية استباقية لأنه لم يتم تسجيل أي إصابة مؤكدة بالمرض حتى الآن في اليمن.

وأعرب عبدالملك عن أمله في يادة منظمة الصحة العالمية للجهود الدولية في خوض المعركة الصعبة والمعقدة لتجاوز محنة انتشار وباء كورونا المستجد، لافتا إلى احتياجات ومتطلبات القطاع الصحي في اليمن على ضوء الخطط الوطنية التي أعدتها الحكومة للاستعداد لمواجهة الوباء، والدور المعول على منظمة الصحة العالمية في تقديم الدعم والاسناد اللازم في هذا الجانب.

وأشار إلى ان الحكومة وفي مواجهة هذه الجائحة العالمية وبالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية والوقائية تولي اهتماما بالغا بالجوانب التوعوية للمواطنين لتعريفهم بمخاطر الوباء وطرق الوقاية منه، واهمية دعم منظمة الصحة العالمية لذلك.

بدوره، أعرب مدير عام منظمة الصحة العالمية عن تقديره للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الحكومة اليمنية للاستعداد لمواجهة هذا الوباء، ودعمها لجهود الحكومة في هذا الجانب، لافتا إلى أن البشرية تواجه عدو وتهديد غير مسبوق، وعليها ان تستفيد من هذا الوضع في إعادة ترتيب أولوياتها وتعزيز إجراءاتها حتى تتمكن من التعامل مع التهديدات الحقيقية التي تهددها بشكل عام، وأشار الى أن هذا التهديد لم يميز بين الحدود والتفاوت في التنمية.

وأكد ادهانوم أن منظمة الصحة العالمية تضع الدول الأقل نموا، والدول التي تمر بظروف صعبة كالحروب وغيرها على رأس أولوياتها، وعبر عن استعداده لدعم الحكومة اليمنية في جهودها لمواجهة الوباء.