عمرو يوسف بالسيف وملابس فرعونية على بوستر مسلسل «الملك»

طرح المنتج تامر مرسي البوستر الرسمي لمسلسل "الملك" بطولة الفنان عمرو يوسف، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان هذا العام.

وظهر "يوسف" على البوستر يحمل سلاح، ويرتدي ملابس فرعونية قديمة، ونشر "مرسي" البوستر عبر حسابه الرسمي بموقع "الفيس بوك"، وعلق قائلاً: "الملك عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمي نجيب محفوظ، المتحدة تعيد أمجاد الدراما المصرية سينرجي، رمضان 2021".

المسلسل بطولة صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصرى، محمد علاء، ريم مصطفي، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، وآخرين، وتأليف محمد وخالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي.







