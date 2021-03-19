إسبانيا تقنن القتل الرحيم وسط اعتراضات المحافظين

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وافق البرلمان الإسباني، اليوم الخميس، بصورة نهائية على تشريع يقنن الانتحار بمساعدة الغير.

كما وافق 202 مقابل 141 عضوا لصالح مشروع القانون الذي قدمته الحكومة اليسارية.

وقالت وزيرة الصحة كارولينا دارياس، إن هدف القانون هو "تجنب المعاناة" لمن عانوا لفترة طويلة آلاما لا تطاق، حسبما ذكرت صحيفة "لا فانجوارديا".

وينتمي المعارضون لمشروع القانون لحزب الشعب المحافظ وحزب فوكس اليميني الشعبوي، بالإضافة إلى حزبين صغيرين. وامتنع نائبان عن التصويت.

وأعلن حزب فوكس أنه سيطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية.

وذكرت صحيفة "إل باييس" الإسبانية أن إسبانيا باتت خامس دولة في العالم لديها قانون بشأن القتل الرحيم، بعد هولندا وبلجيكا ولوكسمبورج وكندا، ويعكف البرلمان البرتغالي حاليا على تعديل قانون مماثل لأن المحكمة الدستورية أعلنت عدم دستورية أجزاء منه.