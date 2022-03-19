تويتر يعلق حساب مسؤول روسي أممي بارز بسبب تعليقات عن الحرب الأوكرانية

قال دميتري بوليانسكي، النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قد تم تعليقه بسبب تعليقات أدلى بها تتعلق بالحرب في أوكرانيا.

وأضاف بوليانسكي في نيويورك اليوم الجمعة "إنه لأمر يدعو للأسف الشديد، ويكشف بشكل واضح تعامل موقع تويتر وهذا البلد مع وجهة النظر الأخرى والصحافة الحرة والمعلومات الحرة".

وقال بوليانسكي إنه سيفتح حسابا لخدمة الرسائل بموقع تليجرام للتواصل الاجتماعي.

وبحسب ما أفاد به بوليانسكي فإن تعليق حسابه بتويتر له صلة بتغريدة له في الأسبوع الماضي اتهم فيها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بنشر معلومات مضللة.

وكان جوتيريش قد صرح بأن أحد المباني الذي هاجمتها روسيا في مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية يستخدم كمستشفى، في حين زعمت موسكو أن مستشفى الولادة المقصود كان يستخدم لأغراض عسكرية.