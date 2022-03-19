ليدز يقلب تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثية على وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

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قلب ليدز يونايتد تأخره بهدفين إلى فوز ثمين 3 /2 على مضيفه وولفرهامبتون، الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 30 منالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم جوني كاسترو لصالح وولفرهامبتون في الدقيقة 26، قبل أن يضيف فرانشيسكو ترينكاو الهدف الثاني فيالدقيقة الحادية عشر من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

واستغل ليدز النقص العددي في صفوف وولفرهامبتون بعد طرد مهاجمه المكسيكي راؤول خيمنيز، ليعود للمباراة منجديد، بعدما سجل له جاك هاريسون هدف تقليص الفارق في الدقيقة 63، فيما أدرك رودريجو مورينو التعادل فيالدقيقة 66.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، سجل لوك أيلنج هدف الفوز لليدز يونايتد.

ورفع ليدز رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس عشر، فيما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 46 نقطة في المركز الثامن.