بولندا تطالب الاتحاد الأوروبي بفرض حظر كامل على التجارة مع روسيا

طالبت بولندا، اليوم السبت، الاتحاد الأوروبي، بفرض حظر شامل على التجارة مع روسيا على خلفية حربها ضد أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي في بيان إن بولندا اقترحت على الاتحاد الأوروبي تنفيذ حظر شامل على التجارة مع روسيا.

وقال موراوسكي: "تقترح بولندا إضافة حظر تجاري إلى حزمة العقوبات هذه في أقرب وقت ممكن ، (بما في ذلك) كلا من موانئها البحرية والتجارة البرية"، مشيرا إلى أن قطع التجارة الروسية بالكامل سيجبر روسيا على التفكير فيما إذا كان من الأفضل وقف هذه الحرب القاسية"، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وتأتي دعوة بولندا الاتحاد الأوربي لتطبيق تداعيات اقتصادية أشد على روسيا لغزوها لأوكرانيا، بعد أن وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على حزمة رابعة من العقوبات ضد روسيا هذا الأسبوع.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل، لكن الرئاسة الفرنسية قالت إنه سيتم استبعاد روسيا من نظام العلاقات التجارية الجاري، عبر حرمانها من وضع "الدولة الأولى بالرعاية".