عمدة كييف يدعو الغرب لمواصلة إمداد أوكرانيا بالأسلحة

دعا عمدة كييف فيتالي كليتشكو، الحلفاء الغربيين، لمواصلة إمداد أوكرانيا بالأسلحة في حربها ضد روسيا.

وقال الملاكم المحترف السابق، في مقابلة مع صحيفة "كوريير ديلا سيرا"، اليوم السبت: "من فضلكم، ادعمونا"، وحث الحلفاء الأوربيين وحلف شمال الأطلسي "الناتو" على إرسال أسلحة أساسية للدفاع عن المجال الجوي فوق كييف.

وأضاف كليتشكو في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء الألمانية: "نحن قادرون على إغلاق مجالنا الجوي بأنفسنا، لكن نحتاج، بالتأكيد إلى الحصول على الأسلحة المناسبة".

واستبعد الناتو مراراً فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى مواجهة عسكرية بين روسيا والغرب.

وذكر كليتشكو أن كييف سجلت حتى الآن مقتل 200 مدني، ومازال حوالي مليوني ساكن بالمدينة، مضيفا: "لا تنسوا أننا ندافع عن بلدنا، لكننا في نفس الوقت، ندافع عن القيم الأساسية للديمقراطية الأوروبية".

وتابع: "رسالتي واضحة: من فضلكم أوقفوا أي علاقة اقتصادية مع روسيا، نظراً لأن بوتين يستخدم كل يورو، لتعزيز جيشه، الذي يزحف نحونا".

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في سيادتها.