سقوط المتهمين بسرقة المحلات فى مدينة نصر

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ضبطت الأجهزة الأمنية فى القاهرة، اليوم الجمعة، عاطلين لسرقتهما محل تجارى بمدينة نصر.

وتلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر، بلاغا من مالك أحد المحال باكتشافـه كسر أقفال المحل ملكه وسرقـة الأجهزة الكهربائية -ومبلغ مالى مــن داخله.

ودلت التحريات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة،أن مرتكبى الواقعة شخصين لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما فى أثناء استقلالهما دراجة نارية "تروسيكل" ملك وقيادة أحدهما ، وبحوزتهما مقص حديدى، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.