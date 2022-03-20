قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن متوسط زيادة الأسعار في مصر يتراوح ما بين 10% إلى 12.5% منذ بداية العام، مؤكدًا أن الوزارة لم تستورد حبة قمح من الخارج بعد أزمة روسيا وأوكرانيا.

وأضاف المصيلحي، خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن أزمة أوكرانيا وروسيا، خارجة عن إرادة الدولة والمنطقة، مشددًا على أهمية عدم استغلال التجار للأمر.

وأشار إلى أن الخبز من السلع الأساسية للمواطن المصري، متابعًا: «الأزمة ضربت أسعار البترول، وأتوقع استمرار ارتفاع سعره، الأمر الذي يؤثر على أسعار الحبوب كلها مثل القمح والذرة وغيرها».

وطمأن المواطنين، بأن موسم القمح المصري يبدأ في 5 أبريل المقبل، مضيفًا: «لا نريد استهلاك الدولار في الأزمة وخاصة أنها فلوس الدولة والمواطن، الرئيس قال لو عاوزين تشتروا قمح اشتروا، لكننا وجدنا بأن الاحتياطي الاستراتيجي خدمنا».