وزير النقل يتفقد التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى للقطار الكهربائى

الوزير: تسيير قطارات «تحيا مصر» وروسي بخط القاهرة/ السويس بالتزامن مع افتتاح المشروع لخدمة الركاب



شهد وزير النقل كامل الوزير، يرافقه رئيس هيئة الأنفاق عصام والي، أمس، التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى لمشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT، والتي تمتد من محطة عدلي منصور حتى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية .

وتفقد الوزير، أرصفة محطة عدلي منصور المركزية والساحة الخارجية والداخلية لها وموقف أتوبيسات السوبرجيت وآليات وممرات وأماكن الربط بين القطار الكهربائي الخفيف LRT ووسائل النقل الجماعي الأخرى، حيث ستكون محطة مركزية تبادلية بين عدد كبير من وسائل النقل حيث تشمل محطة لمترو ‏الخط الثالث تم افتتاحها وتشغيلها ومحطة للقطار الكهربائي الخفيف‎ LRT ‎ومحطة للسكك الحديدية «القاهرة - السويس» ‏ومحطة للسوبرجيت وأصبحت المحطة جاهزة لاستقبال الأتوبيسات بالإضافة إلى الأتوبيس الترددي «عدلي منصور - المطار» ومحطة لأتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري.

ووجه الوزير، باستمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإعادة تخطيط المناطق المحيطة بالمحطة لتظهر بالشكل الجمالي والحضاري المتميز وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بين هذه المناطق ومحطة عدلي منصور وكذلك ضرورة المتابعة المستمرة لأنظمة الإنذار والحريق وكافة أعمال الحماية المدنية بالمحطة وتوزيع ماكينات إصدار التذاكر الإلكترونية (TVM) في المحطة وكافة المحطات الأخرى بشكل يساهم في تسيير وسهولة حصول الركاب على التذاكر.

وتابع الوزير، معدلات تطوير خط (القاهرة/ السويس) والذي يبدأ من محطة عدلي منصور حتى السويس بطول 117 كم حيث يجري إزدواج المسافة من عدلي منصور حتى الروبيكي بطول 35 كم ويتم رفع كفاءة الخط في المسافة من الروبيكي حتى السويس بطول 82 كم.

ووجه الوزير قيادات السكك الحديدية بتسيير قطارات «تحيا مصر» وقطارات روسي بالتزامن مع افتتاح مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT للمساهمة في تقديم مستويات متميزة من الخدمات لجمهور الركاب القادمين من مدن شرق القاهرة (المستقبل والشروق وبدر والعاصمة والعاشر) ومنها إلى محافظة السويس والعكس بشكل مباشر ودون المرور إلى محافظة الإسماعيلية لتشكل وسيلة نقل آمنة ونظيفة وحديثة لخدمة المواطنين.

واستقل وزير النقل، أحد قطارات LRT الذي يجري تشغيله تجريبياً من محطة عدلي منصور حتى محطة الروبيكي، واطمأن على جاهزية مسار ومحطات المشروع وانتظام التشغيل التجريبي للقطارات وجاهزية ورشة القطار الكهربائى الخفيف‎ LRT ببدر، والتي تشمل 26 مبنى وتبلغ مساحتها 80 فدانا، بالإضافة إلى متابعة الاختبارات التي تتم على القطارات التي تم توريدها، حيث وصل 18 قطارا (كل قطار 6 عربات) من إجمالى 22 قطارا لازمة للتشغيل، وجرار ديزل خاص بالورشة كما تم شحن الـ 4 قطارات المتبقية ومن المخطط وصولهم أوائل الشهر المقبل.