روسيا تعلن مقتل قائد عسكري بارز في حربها بأوكرانيا

أفادت شبكة الإذاعة والتلفزيون الروسية الحكومية GTRK كوستروما، بأنّ العقيد سيرجي سوخاريف، قائد فوج الهجوم بالمظلات التابع للحرس الوطني رقم 331 في الجيش الروسي، قُتل في الحرب بأوكرانيا.

ونقلت "العربية" عن الشبكة الروسية قولها إن سوخاريف قتل رفقة أربعة أعضاء آخرين في نفس الفوج هم الرقيب الأول سيرجي ليبيديف والرقيب ألكسندر ليمونوف والعريف يوري ديغاريف والضابط أليكسي نيكيتين.

يأتي هذا فيما أعلن مركز الاتصالات الاستراتيجية وأمن المعلومات في أوكرانيا، أن القوات الأوكرانية قتلت سوخاريف، ونائبه الرائد سيرجي كريلوف وكلاهما يعملان في فوج الهجوم المظلي التابع للحرس الوطني رقم 331 في الجيش الروسي.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت أوكرانيا، بـ"ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي على أراضيها إلى 14 ألفًا و400 قتيل خلال المعارك المستمرة" منذ بدء التدخل العسكري أواخر فبراير الماضي.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن رئاسة هيئة أركان الجيش الأوكراني، حول ما أسمتها "خسائر" القوات الروسية منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي وحتى 19 مارس الجاري.

وقال البيان إنّ الجيش الأوكراني تمكن من قتل 14 ألفا و400 جندي روسي، وإسقاط 95 طائرة، و115 مروحية، فضلا عن تدمير 466 دبابة، و1470 مدرعة.

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في سيادتها.