وزير التعليم العالي يتفقد كلية الطب ومنشآت الجامعة والمجمع المميكن بالوادى الجديد

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أجرى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، زيارة إلى محافظة الوادي الجديد.

وعقد اجتماع المجلس الأعلى الجامعات لأول مرة بجامعة الوادى الجديد بمقر الجامعة الجديد بالكيلو 10 شمال مدينة الخارجة، بحضور الدكتور عبد العزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادي الجديد، ورؤساء الجامعات أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

وغرس عبدالغفار، إحدى فسائل النخيل ضمن المبادرة الرئاسية للإكثار من أشجار النخيل وتفقد عملية إنشاء أول مجمع مميكن للمصالح الحكومية شمال مدينة الخارجة، ومستشفى الخارجة فى إطار الجهود المبذولة لتحويلها إلى مستشفى تعليمى.

وتفقد كلية الطب وبعض منشآت الجامعة والمشروعات بجامعة الوادى الجديد، بجانب افتتاح مبنى كلية العلوم بمقر الجامعة الجديد، وتعد زيارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى الوادي الجديد هى الأولى من نوعها ويتم خلالها عقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لأول مرة بجامعة الوادي الجديد.