الجيش الأوكراني يفرض حظر تجول في زابوريجيا لمدة 38 ساعة

قال نائب رئيس بلدية مدينة زابوريجيا أناتولي كورتييف، السبت، إنّ الجيش الأوكراني فرض حظر تجول لمدة 38 ساعة في المدينة الواقعة بجنوب البلاد.

ونقلت وكالة "رويترز" كورتييف قوله إن الحظر يبدأ من الساعة (1400 بتوقيت جرينتش) اليوم السبت، على أن ينتهي في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين، وأضاف - مخاطبًا السكان: "لا تخرجوا في هذه الفترة!".

وأصبحت زابوريجيا نقطة عبور مهمة لبعض من 35 ألف شخص يُعتقد أنهم فروا من مدينة ماريوبول المحاصرة في الجنوب الشرقي.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن الناطق باسم مجلس مدينة زابوروجيا، قوله إن تسعة قتلى و22 جريحا سقطوا في قصف روسي على المدينة.

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في سيادتها.