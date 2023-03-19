الأخطبوط: لماذا تثير أول مزرعة في العالم لتربيته قلق العلماء؟

حاليًا، لا توجد لوائح رعاية للأخطبوطات حيث لم يتم تربيتها تجاريا على الإطلاق. ومع ذلك، تشير الأبحاث إلى أن طريقة قتل الأسماك بـ "المياه المتجمدة" هي عملية بطيئة ومؤلمة.

وترى المنظمة العالمية لصحة الحيوان أن هذه الطريقة "تعكس سوء رعاية الأسماك"، ويقترح مجلس الإشراف على تربية الأحياء المائية (إيه إي سي)، وهو النظام الرائد لإصدار شهادات المأكولات البحرية المستزرعة، حظرها، ما لم يتم صعق الأسماك مسبقا.

وقد ابتعدت بعض المتاجر الكبرى بالفعل عن بيع الأسماك التي نفقت باستخدام الجليد، بما في ذلك تيسكو وموريسون.

وقال البروفيسور بيتر تسي، طبيب الأعصاب بجامعة دارتموث، لبي بي سي إن "قتلها بالمياه المتجمدة سيكون موتا بطيئا، سيكون قاسيا للغاية ولا ينبغي السماح به".

وأضاف قائلا إنها "ذكية مثل القطط"، اقترح قتلها بطريقة أكثر إنسانية كما يفعل العديد من الصيادين، وذلك بضربهم بالهراوات على رؤوسها.

ولتزويد "الأسواق العالمية المتميزة" باحتياجاتها بما في ذلك الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، تريد شركة نويفا بيسكانوفا إنتاج 3 آلاف طن من الأخطبوط سنويا. وتقدر الجمعية الخيرية للرفق بحيوانات المزارع (سي آي دابليو إف ) أن الخطط تشمل ما يقرب من مليون أخطبوط، مع ما يقرب من 10-15 أخطبوطا في كل متر مكعب من الأحواض.

كما تقدر نويفا بيسكانوفا في وثائقها أنه سيكون هناك "معدل نفوق للأخطبوط في المزرعة يتراوح بين 10 و15 بالمئة".

مخلوقات تشعر بـ "الألم والسرور"

قاد جوناثان بيرش، الأستاذ المشارك في كلية لندن للاقتصاد، مراجعة أكثر من 300 دراسة علمية يقول إنها تظهر أن الأخطبوطات تشعر بالألم والسرور. وقد أدى ذلك إلى الاعتراف بها على أنها "كائنات واعية" في قانون رعاية الحيوان في المملكة المتحدة لعام 2022.

ويعتقد البروفيسور بيرش وزملاؤه أنه من غير الممكن تربية الأخطبوط في في مزارع بمعايير رفاهية عالية، كما أنهم يخشون من أن قتلها بغمرها في المياه المتجمدة بعيد كل البعد عن الإنسانية ولا ينبغي اعتباره القاعدة في بيئة المختبر.