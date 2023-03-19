ليل يفوز على تولوز بثنائية في الدوري الفرنسي

فاز فريق ليل على ضيفه تولوز 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت، في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الفرنسي، والتي شهدت أيضا فوز لانس على آنجيه 3 / صفر.

وسجل هدفي ليل ألكساندرو ريبيرو ومحمد بايو في الدقيقتين 85 والـ11 من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع ليل رصيده إلى 49 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد تولوز عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز لانس على آنجيه بثلاثة أهداف نظيفة سجلها سيكو فوفانا في الدقيقة 26 ولويس أوبيندا (هدفين) في الدقيقتين 30 و46.

ورفع لانس رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد آنجيه عند عشر نقاط في المركز العشرين الأخير.