افتتاح المعرض السنوي لمنتجات مدارس التعليم المجتمعي في العريش

استقبل الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، حنان الفحل مدير عام الإدارة المركزية للتعليم المجتمعي بوزارة التربية والتعليم، بمكتبه بمدينة العريش بحضور حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور عبد الفتاح حمدان مدير إدارة التعليم المجتمعي.

وأكد المحافظ أهمية التعليم المجتمعي، إذ إن مدارس التعليم المجتمعي هي ذات ‏طبيعة خاصة تؤدي دورًا محوريًا في المجتمع، فهي توفر الخدمات التعليمية في ‏المناطق النائية المحرومة من الخدمات التعليمية بهدف القضاء على ظاهرة الأطفال المتسربين من التعليم.

من جانبها، وجهت مدير عام الإدارة المركزية للتعليم المجتمعي، بالوزارة الشكر لمحافظ شمال سيناء على حسن الاستقبال، معلنة افتتاحها المعرض السنوي لمنتجات مدارس التعليم المجتمعي بالعريش قبل لقائها بالمحافظ.

وقال الدكتور عبد الفتاح حمدان، مدير إدارة التعليم المجتمعي بالمديرية، إن إدارة التعليم المجتمعي لها دور مهم في مكافحة التسرب وتعليم من فاته قطار التعليم القراءة والكتابة، ومهنة يتكسب منها، لافتا إلى أن عدد مدارس التعليم المجتمعي بالمحافظة تبلغ 36 مدرسة، تقبل المتسربين من التعليم من عمر 9 سنوات.