الرئيس الروسي: منفتحون على التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا منفتحة على التسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة الأوكرانية.

وقال بوتين في مقال، اليوم الأحد: "روسيا منفتحة على تسوية سياسية دبلوماسية للأزمة الأوكرانية. ومع ذلك، في أبريل 2022، لم ننه محادثات السلام بأي حال من الأحوال".

وأضاف أن: "مستقبل عملية السلام يعتمد فقط على الاستعداد لإجراء محادثة جادة، مع مراعاة الحقائق الجيوسياسية الحالية. ولسوء الحظ، فإن المطالب النهائية الموجهة إلى روسيا تتحدث فقط عن العزلة عن مثل هذه الحقائق وعدم الاهتمام بإيجاد مخرج من الوضع الحالي"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف أن الأزمة في أوكرانيا التي أثارها الغرب وأشعلها هي الأكثر إشراقا لهذا اليوم، ولكنها ليست النية الوحيدة للحفاظ على الهيمنة: "في الوقت نفسه، فإن الأزمة في أوكرانيا التي أثارها الغرب وأشعلها بجد هي الأكثر إشراقا اليوم، ولكنها ليست بأي حال من الأحوال المظهر الوحيد للنوايا للحفاظ على الهيمنة على الساحة الدولية ونظام عالمي أحادي القطب".

وبشأن الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني، شي جي بينج، إلى روسيا، أكد بوتين أن لدى روسيا توقعات كبيرة بشأن المحادثات المقبلة مع الصين، ولا شك في أنها ستعطي دفعة قوية جديدة للعلاقات.