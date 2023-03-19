التغير المناخي: ملايين الأسماك النافقة تطفو فوق نهر في أستراليا

يقول السكان المحليون إن هذه هي أكبر حادثة لنفوق الأسماك في المدينة، والتي شهدت نفوقاً كبيراً آخر للأسماك قبل ثلاث سنوات فقط.

في منشور على فيسبوك، قالت إدارة الصناعات الأولية في نيو ساوث ويلز إن الموجة الحارة تضع "مزيداً من الضغط على النظام الذي واجه ظروفًا قاسية من الفيضانات واسعة النطاق".

أصبحت موجات الحر أكثر شدة وتدوم لفترة أطول بسبب تغير المناخ بفعل الإنسان. وارتفعت درجة حرارة العالم بالفعل بنحو 1.1 درجة مئوية منذ بدء العصر الصناعي وستستمر درجات الحرارة في الارتفاع ما لم تقم الحكومات في جميع أنحاء العالم بإجراء تخفيضات حادة في الانبعاثات.

وفي حديث لبي بي سي، وصف غرايم مكراب ، أحد سكان مينيندي، الوفيات بالـ"سريالية".

وقال: "من المحتمل أن ترتفع الأعداد اليوم"، حيث حذّر من أن السكان المحليين كانوا يتوقعون موت المزيد من الأسماك لأن الأسماك المتحللة تمتص المزيد من الأكسجين من الماء.

يعيش حوالي 500 شخص في المدينة الواقعة في أقصى غرب نيو ساوث ويلز ويعد نهر دارلينج باكا جزءاً من حوض موراي دارلينج وهو أكبر نظام نهري في أستراليا.

وقالت دائرة الصناعات الأولية في نيو ساوث ويلز أيضًا أن نفوق الأسماك كان "محزنًا للمجتمع المحلي"، وهو شعور ردده السيد مكراب.