بايدن: إسرائيل غير قادرة على إخلاء مليون فلسطيني من رفح بأمان

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ناقشا هاتفيا مسألة فتح إسرائيل معابر إضافية إلى شمالى غزة في وقت لاحق من هذا الأسبوع للسماح بدخول مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.



وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن المعابر المشار إليها يبدو أنها معبر كارني وإيرز اللذين تخطط إسرائيل لفتحهما بالكامل بالإضافة إلى البوابة رقم 96 إلى شمالى غزة.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن بيان للبيت الأبيض تضمن عرضا لما دار في المكالمة الهاتفية أن الزعيمين ناقشا مسألة شن إسرائيل هجوما محتملا في رفح وأن بايدن "أكد من جديد موقفه الواضح."

ولم يوضح بيان البيت الأبيض مزيدا من التفاصيل، لكن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت أنها لا تستطيع دعم أي عملية لا تضمن الحماية الكاملة لنحو مليون فلسطيني يحتمون في مدينة رفح الواقعة أقصى جنوبي مدينة غزة، ولا تعتقد أن إسرائيل ستكون قادرة على إخلاء هؤلاء بأمان وتوفير الرعاية لمثل هذا العدد الكبير من المدنيين.

وفيما يتعلق بالتحسينات الأخيرة التي أُدخلت على تدفق المساعدات إلى غزة، أكد بايدن في المكالمة "على ضرورة استمرار هذا التقدم وتعزيزه بالتنسيق الكامل مع المنظمات الإنسانية”.

وناقش الزعيمان أيضا المفاوضات الجارية بشأن الرهائن، بينما ينتظر الجانبان رد حماس على اقتراح صفقة الرهائن الأخير، والذي من المفترض أن يأتي في الأيام المقبلة.