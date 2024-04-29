وزير فلسطيني: خسائر قطاع النقل والمواصلات في غزة تجاوزت 3 مليارات دولار

قدر وزير النقل والمواصلات الفلسطيني طارق زعرب يوم الأحد خسائر قطاع النقل والمواصلات بما في ذلك البنية التحتية في قطاع غزة بأكثر من 3 مليارات دولار، وذلك بسبب الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع الساحلي.

وفي تقرير عرضة الوزير، خلال جلسة للحكومة الفلسطينية في رام الله، حول خسائر قطاع النقل والمواصلات أوضح الوزير أن الجيش الإسرائيلي دمر حوالي 945 كيلومترا من الطرق في قطاع غزة، وهو ما يعادل 65% من شبكة الطرق بتكلفة فاقت ملياري دولار.

وتابع زعرب أن لجان الوزارة قدرت تدمير الجيش الإسرائيلي لحوالي 55 ألف مركبة في قطاع غزة، أي ما يعادل 60% من المركبات المرخصة في القطاع.

يشار إلى أن إسرائيل تشن منذ 7 أكتوبر الماضي حربا واسعة النطاق على قطاع غزة أدت لمقتل أكثر من 34 ألف شخص وألحقت دمارا كبيرا في المنازل والبنية التحتية بعد هجوم غير مسبوق لحركة حماس على مستوطنات غلاف غزة، أودى بحياة أكثر من 1200 إسرائيلي، وفقا للسلطات الإسرائيلية.