مباحثات تركية قطرية بشأن مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تطورات الأوضاع في قطاع غزة الفلسطيني.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما الأربعاء، بحسب مصادر دبلوماسية تركية.

وأوضحت المصادر أن فيدان وآل ثاني تناولا آخر التطورات المتعلقة بمفاوضات وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل.،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.



كان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري صرح الثلاثاء بأن مفاوضات صفقة التبادل "في حالة جمود الآن"، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ووضع حد لـ"الفظائع" التي ترتكب بحق الفلسطينيين.